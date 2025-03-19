На вооружении ВС РФ появились танки Т-72Б3 производства 2024 года. От своих предшественников они отличаются бронезащитой.
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На вооружении ВС РФ появились танки Т-72Б3 производства 2024 года. От своих предшественников они отличаются бронезащитой.
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