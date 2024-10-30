Китайский лом против американского

Балу -

Они отдадут НАШИ деньги хохлам, точнее на эти деньги поставят им вооружение и прочую хрень, а нам потом скажут "А нету... Идите у зеленского требуйте"... Это типа как раньше Пушкин был за всё в ответе, а теперь - зеля пукин...