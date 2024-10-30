Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Китайский лом против американского

Китайский лом против американского

На фоне саммита в Казани как- то без особого шума прошла новость о том, что Евросоюз начал с дохода от замороженных российских активов кредитовать под проценты укропию.

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Комментарии
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Балу -
Они отдадут НАШИ деньги хохлам, точнее на эти деньги поставят им вооружение и прочую хрень, а нам потом скажут &quot;А нету... Идите у зеленского требуйте&quot;... Это типа как раньше Пушкин был за всё в ответе, а теперь - зеля пукин...
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы задаете вопрос,кому нужен Силуанов и Набиуллина,это давно известно кому!
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37 мин.
Семен Демин
Точно!
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33 мин.

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