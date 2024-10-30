На фоне саммита в Казани как- то без особого шума прошла новость о том, что Евросоюз начал с дохода от замороженных российских активов кредитовать под проценты укропию.
Китайский лом против американского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Они отдадут НАШИ деньги хохлам, точнее на эти деньги поставят им вооружение и прочую хрень, а нам потом скажут "А нету... Идите у зеленского требуйте"... Это типа как раньше Пушкин был за всё в ответе, а теперь - зеля пукин...
Ответить
3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы задаете вопрос,кому нужен Силуанов и Набиуллина,это давно известно кому!
Ответить
37 мин.
Семен Демин
Точно!
Ответить
33 мин.
Свежие комментарии