"Бросить бабушку на горе" - как японцы избавлялись от стариков - традиция или сказка

У японцев существовала традиция - "убасутэ яма" - относить стариков в горы умирать. По их мнению, эта традиция, возможно, скоро вернется, так как молодежи в стране становятся все меньше, а неработающих стариков-долгожителей все больше и больше.
У японцев существовала традиция - "убасутэ яма" - относить стариков в горы умирать. По их мнению, эта традиция, возможно, скоро вернется, так как молодежи в стране становятся все меньше, а неработающих стариков-долгожителей все больше и больше.
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