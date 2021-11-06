Свежие комментарии

  • Александр Макаров
    очередной высер...доказательства где?...и это при том, что я тоже не доволен ни Путиным, ни правительством...афффтор ...Открытое письмо к...
  • Ryan Jeef
    https://youtu.be/_ZfT5ms03NUДевушки без компл...
  • Анатолий
    Альф !20 забытых сериал...

"Бросить бабушку на горе" - как японцы избавлялись от стариков - традиция или сказка

"Бросить бабушку на горе" - как японцы избавлялись от стариков - традиция или сказка

У японцев существовала традиция - "убасутэ яма" - относить стариков в горы умирать. По их мнению, эта традиция, возможно, скоро вернется, так как молодежи в стране становятся все меньше, а неработающих стариков-долгожителей все больше и больше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх