Lada Vesta с «автоматом» отправились к дилерам, а в салоне засняли самую редкую и дорогую Lada Vesta — за 2,4 млн рублей

Инсайдерский паблик Avtograd News показал ассортимент отгрузки автомобилей Lada дилерам. На автовозах присутствуют Lada Vesta с черными ручками и черными корпусами зеркал — как сообщают инсайдеры, именно так выглядят Lada Vesta с китайским вариатором и мотором 1.
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