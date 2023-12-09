Erid: 2VtzquuFy8v Приехали в село Витязь в бухту тоже под названием Витязь. И знаете, что здесь удивительного? Эти топонимы не в честь какого-то героического рыцаря, а в честь научного судна с таким названием.
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