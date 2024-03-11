В Центре инженерных разработок в Петербурге будут создавать комплектующие для автопрома

Площадка поможет в продвижении отечественной продукции на международной арене. Центр инженерных разработок, где будут создавать комплектующие для различных отраслей промышленности, в том числе и для автопрома, появится на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
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