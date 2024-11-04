Где в Пекине разговаривают по-белорусски?

Николай Литвинов, заместитель главного редактора белорусской газеты «Звязда» Всепогодное и всеcтороннее стратегическое партнерство Китая и Беларуси развивается стремительными темпами и, по мнению ряда экспертов, становится образцом нового типа международных отношений.
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