Русское гражданство могут забрать ещё у семи нарушителей

Ещё семь человек могут лишить гражданства России. Соответствующие запросы следователи подали в МВД.По данным телеканала "Звезда", этих людей обвиняют в сбыте наркотиков, оправдании терроризма, изнасиловании и уклонении от службы.
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