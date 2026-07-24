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Царьград

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Путин принял решение: Киев заплатит - такой реакции Подоляка и ждал

Путин принял решение: Киев заплатит - такой реакции Подоляка и ждал

Президент России Владимир Путин принял решение - Киев заплатит за свои провокации. На смену "духу Анкориджа" пришло ужесточение позиции Кремля.

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