Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сообщил, что помощник украинского главы Алексей Арестович и другие представители киевского режима «глумятся» над Российской Федерацией, ведь ощущают безнаказанность.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сообщил, что помощник украинского главы Алексей Арестович и другие представители киевского режима «глумятся» над Российской Федерацией, ведь ощущают безнаказанность.
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