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Безпалько потребовал жестко наказать Арестовича за «глумление» над Россией

Безпалько потребовал жестко наказать Арестовича за «глумление» над Россией

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сообщил, что помощник украинского главы Алексей Арестович и другие представители киевского режима «глумятся» над Российской Федерацией, ведь ощущают безнаказанность.

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