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Татар-информ

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«Миллиард.Татар» открыл голосование за лучший татарский гастрономический проект

«Миллиард.Татар» открыл голосование за лучший татарский гастрономический проект

Издание «Миллиард.Татар» открыло голосование в рейтинге «Татары года» в номинации «Лучший татарский гастрономический проект».

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