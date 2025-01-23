Уверенный рост рубля. Курсы доллара и евро на 23 января

Российская валюта продолжает дорожать к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 января 2025 года, составляет 98,2804 рубля (прежнее значение — 99,9282 рубля), официальный курс евро — 103,2419 рубля (предыдущий показатель — 103,2856 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии