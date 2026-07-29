Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Назван возможный вариант мести Ирана за украинский удар на Каспии

Назван возможный вариант мести Ирана за украинский удар на Каспии

Тегеран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но, по словам иранских и западных официальных лиц, благодаря дипломатическим усилиям ситуацию удалось на время стабилизировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии