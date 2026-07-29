Назван возможный вариант мести Ирана за украинский удар на Каспии

Тегеран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но, по словам иранских и западных официальных лиц, благодаря дипломатическим усилиям ситуацию удалось на время стабилизировать.
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