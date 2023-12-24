Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Аризону»

Валерий Ничушкин забросил 16-ю шайбу в сезоне и помог «Колорадо» обыграть «Аризону». В ночь на 24 декабря в Денвере прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс».