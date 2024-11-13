💡В Симферополе остался без света район Свобода Частично обесточены улицы Кубанская, Глинки и прилегающие, пишет «Крымэнерго».
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💡В Симферополе остался без света район Свобода Частично обесточены улицы Кубанская, Глинки и прилегающие, пишет «Крымэнерго».