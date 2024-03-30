Редкое заболевание приводит к тому, что больные видят демонов в людях

Если вам приходилось наблюдать портреты работы Пабло Пикассо или Фрэнсиса Бэкона, то вас не должна удивлять новость о том, что оба известных художника, скорее всего, страдали расстройством, влияющим на восприятие человеческих лиц.
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