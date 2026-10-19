Собранную в Челябинском зоопарке опавшую листву передали носухам, которые уже неделю используют её как подстилку для сна, место для приёма пищи и тайник для остатков еды.
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