Отчетность «Совкомфлота» показала ожидаемую динамику«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.