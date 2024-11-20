Отчетность «Совкомфлота» показала ожидаемую динамику«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
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