Место утечки газа на газопроводе "Северный поток 2" © РИА НовостиКанцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не будет восстанавливать газопроводы «Северный поток — 1» и Северный поток — 2», хотя отказ от них уже привел к повышению цен на электроэнергию.
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