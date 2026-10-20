Место утечки газа на газопроводе "Северный поток 2" © РИА НовостиКанцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не будет восстанавливать газопроводы «Северный поток — 1» и Северный поток — 2», хотя отказ от них уже привел к повышению цен на электроэнергию.