Что стоит за дизельной сделкой США и РоссииНа первый взгляд сделка выглядит странно: США — крупнейший экспортёр дизеля в мире (по данным за 2025 год).
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