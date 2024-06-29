⚡️⚡️В Севастополе работает ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей Все службы приведены в состояние боевой готовности.
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⚡️⚡️В Севастополе работает ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей Все службы приведены в состояние боевой готовности.