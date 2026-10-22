МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края, призвал его оставаться в контакте с людьми.
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