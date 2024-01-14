Bild: Германия готовится к столкновению РФ и НАТО в 2025 году

Бундесвер рассматривает вероятность столкновения России с восточным флангом НАТО уже в 2025 году. Об этом сказано в закрытом сценарии возможного конфликта, который оказался в распоряжении немецкой газеты Bild.
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