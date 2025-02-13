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Царьград

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Россия заканчивает СВО? Взорван секретный завод беспилотников, в Киеве паника

Россия заканчивает СВО? Взорван секретный завод беспилотников, в Киеве паника

В Киеве уничтожен крупнейший центр по производству FPV-дронов. Помогли "Искандеры" и наводка хакеровВ минувшую среду армия России, как пишет "Mash", нанесла массированный ракетный удар по компании "Стрим техно" в Киеве.

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