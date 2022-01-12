Daily Storm

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В ВОЗ предупредили, что больше всего рискуют при заражении «омикроном» непривитые и пожилые люди

В ВОЗ предупредили, что больше всего рискуют при заражении «омикроном» непривитые и пожилые люди

Риск смертности увеличивается с возрастом больного, отметили в организацииНаибольшему риску при заражении омикрон-штаммом ковида подвергаются непривитые, пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями.

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