В ВОЗ предупредили, что больше всего рискуют при заражении «омикроном» непривитые и пожилые люди

Риск смертности увеличивается с возрастом больного, отметили в организацииНаибольшему риску при заражении омикрон-штаммом ковида подвергаются непривитые, пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями.
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