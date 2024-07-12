Отец убитой 16-летней Даны: ДНК Голикова совпало с тем, что обнаружено на теле

Отец убитой в Камеске-Уральском 16-летней Даны рассказал подробности уголовного дела. Он заявил, что найденные на теле ДНК совпали с ДНК подозреваемого в убийстве Эдуарда Голикова, рассказывает «Четвертый канал».
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