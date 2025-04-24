В столице Словакии прошло антиправительственное шествие

В столице Словакии 24 апреля прошло антиправительственное шествие, участники которого требовали от властей не подписывать законопроект о неправительственных организациях (НПО), ужесточающий требования к их работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии