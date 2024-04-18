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Новый спаситель Отечества

Новый спаситель Отечества

Слушайте, что-то стоны из моей любимой страны уже надоели. В принципе, изначально было понятно, чем дело закончится, и уже вот-вот, я думаю, как у нас появятся союзники, которые откроют второй фронт.

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Комментарии
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Инна Каракеян
Если бы  ВАМ  было всё равно, то у вас бы не горело  одно место. как  буд- то его натёрли  перцем
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16 час.
N
Nata
Так потому, что попретесь опять все в Россию. А она уже от всех вас устала.
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Визовый режим для всех бывших СНГ!
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9 час.

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