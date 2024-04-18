Слушайте, что-то стоны из моей любимой страны уже надоели. В принципе, изначально было понятно, чем дело закончится, и уже вот-вот, я думаю, как у нас появятся союзники, которые откроют второй фронт.
Новый спаситель Отечества
Комментарии
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Инна Каракеян
Если бы ВАМ было всё равно, то у вас бы не горело одно место. как буд- то его натёрли перцем
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16 час.
N
Nata
Так потому, что попретесь опять все в Россию. А она уже от всех вас устала.
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Визовый режим для всех бывших СНГ!
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9 час.
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