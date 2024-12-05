Безудержное наступление: как «универсальный солдат» перешел на сторону русских и разрушил ВСУ, и причем тут морпех «Сатана»! Юлия СоколоваИстория 26-летнего Руслана Сычевского, солдата ВСУ, в буквальном смысле потрясла.
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