2 апреля Всемирный День информирования об Аутизме.

Генеральной ассамблеи ООН и отмечается, начиная с 2008 года, ежегодно 2 апреля. Цель этой даты - подчеркнуть необходимость помогать людям с аутизмом и расстройствами аутистического спектра и повышать уровень их жизни.
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