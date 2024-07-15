Начало финального матча Кубка Америки отложили из-за беспорядков у стадиона

Организаторы финального матча Кубка Америки по футболу в городе Майами, штат Флорида, США, отложили начало игры из-за беспорядков у стадиона «Хард Рок», сообщила 14 июля Конфедерация южноамериканского футбола (CONMEBOL) в социальной сети X.
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