Акробатический элемент проделал на своей "Карине" автомобилист из Уссурийска

В Уссурийске ночью автомобилист не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части. При этом машина опрокинулась, а водитель получил ушибы и ссадины головы, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.
Популярные статьи
- В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»
- В ходе учения в Калининградской области военные инженеры Балтийского флота обеспечили проход танков через болото и минные поля
- В Подмосковье связисты гвардейской танковой армии ЗВО настроили канал связи при работе источника помех
Свежие комментарии