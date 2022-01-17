Акробатический элемент проделал на своей "Карине" автомобилист из Уссурийска

Акробатический элемент проделал на своей "Карине" автомобилист из Уссурийска

В Уссурийске ночью автомобилист не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части. При этом машина опрокинулась, а водитель получил ушибы и ссадины головы, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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