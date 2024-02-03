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Активность артиллерии ВСУ под Артемовском снизилась

Активность артиллерии ВСУ под Артемовском снизилась

Активность артиллерии Вооруженных Сил Украины (ВСУ) снизилась на участке фронта в Донбассе, который контролируется бронегруппой 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с командиром по имени «Баркас», сообщает РИА Новости.

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