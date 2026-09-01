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Царьград

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Правду не утаить. В сентябре МИД представит сенсационное расследование о преступлениях Киева

Правду не утаить. В сентябре МИД представит сенсационное расследование о преступлениях Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, какая тема будет затронута на предстоящем форуме "Диалог о фейках".

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