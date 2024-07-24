Три судимости, но уже с паспортом России: Суровые меры по мигрантам - будет ли толк?

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Госдума одобрила ужесточение миграционного законодательства. "Те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране", - говорит Володин.
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