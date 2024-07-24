Три судимости, но уже с паспортом России: Суровые меры по мигрантам - будет ли толк?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Надежда
    Вы правы, долго АГЛ в растяжке стоял, пока его самого оппы под руководством фашингтона не погнали, как янука, и не ус...А так ли белорусы...
  • Алексей Горшков
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Комментарии
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МА
Мишка Анисимов
В итоге всё останется как было. Заболтают, затянут, а там и забудется о чём речь шла.
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1 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Гнать ссук в кишлаки, всех гнать.
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1 час.
Светлана Коваленкова
Самое страшное, что сидит на местах огромное количество людей и годами не решают вопросы!
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1 час.

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