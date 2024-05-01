Нижегородский ХК «Торпедо» сообщил об уходе троих игроков

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сообщил об уходе троих игроков, сообщается на сайте ХК. Выступления в команде завершили центральный нападающий Алексей Кручинин, защитник Мэдисон Бауи и нападающий Вячеслав Малов.
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