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Царьград

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Лукашенко попросил подчиненных больше никогда не называть его господином

Лукашенко попросил подчиненных больше никогда не называть его господином

Главе Белоруссии не понравилось, когда один из региональных чиновников во время доклада назвал его господином.

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