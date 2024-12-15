Ольга Павлова: представители СМИ должны быть внесены в перечень лиц закона «О ветеранах»

Сегодня, когда в России отмечается День памяти журналистов погибших при исполнении профессиональных обязанностей, член Общественной палаты России Ольга Павлова отметила, что работа по внесению представителей СМИ в перечень лиц действующего закона «О ветеранах» будет обязательно продолжена.
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