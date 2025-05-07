Военные 116-й бригады теробороны Украины массово покидают позиции

По информации, полученной РИА Новости от источника в антифашистском подполье, в районе Купянска на Харьковщине в рядах 116-й бригады территориальной обороны Украины зафиксированы массовые случаи оставления позиций.
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