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Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на жену две машины за миллионы рублей. Они перешли ей после развода

Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на жену две машины за миллионы рублей. Они перешли ей после развода

Chevrolet и Mercedes арестованного замглавы МО РФ Иванова перешли экс-жене Арестованный по обвинению в коррупции замминистра обороны России Тимур Иванов переоформил на бывшую жену два дорогих автомобиля, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.

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