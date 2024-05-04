Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на жену две машины за миллионы рублей. Они перешли ей после развода

Chevrolet и Mercedes арестованного замглавы МО РФ Иванова перешли экс-жене Арестованный по обвинению в коррупции замминистра обороны России Тимур Иванов переоформил на бывшую жену два дорогих автомобиля, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
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