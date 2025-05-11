#Обзорная #Сводка на утро 11 мая 2025 года Неделя 80-летия Победы закончилось бесконечными объяснениями официальных спикеров и СМИ, зачем оно было нужно.
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#Обзорная #Сводка на утро 11 мая 2025 года Неделя 80-летия Победы закончилось бесконечными объяснениями официальных спикеров и СМИ, зачем оно было нужно.
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