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Калужские новости

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В Калуге почти на неделю перекроют дорогу на перекрестке двух улиц

В Калуге почти на неделю перекроют дорогу на перекрестке двух улиц

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, с 11 мая участок дороги на перекрестке улиц Суворова и Фридриха Энгельса перекроют для движения пешеходов и транспортаКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, с 11 мая участок дороги на перекрестке улиц Суворова и Фридриха Энгельса перекроют для движения пешеходов и транспорта.

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