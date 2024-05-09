В Калуге почти на неделю перекроют дорогу на перекрестке двух улиц

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, с 11 мая участок дороги на перекрестке улиц Суворова и Фридриха Энгельса перекроют для движения пешеходов и транспортаКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, с 11 мая участок дороги на перекрестке улиц Суворова и Фридриха Энгельса перекроют для движения пешеходов и транспорта.