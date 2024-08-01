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Россиянам раскрыли поводы для прекращения пенсионных выплат

Россиянам раскрыли поводы для прекращения пенсионных выплат

Социальный фонд вправе остановить выплату пенсий по ряду причин. Так, выплаты прекращаются, если их получателя больше нет в живых, а также если человека лишают российского гражданства, эти и другие поводы раскрыла доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева, передает РИА Новости.

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