Обстрел Белгорода. Ответный удар нужен не по рядовым ВСУ, а по главаря Киевского режима

Ой -ой , опять много слов, не надо бомбить укров,а то нас осудят, а это так обидно. Укры нас и так постоянно осуждют.

Владимир Витковский

Автор тупой, прежде, чем хрюкнуть подобный бред- спроси у родственников погибших, согласны ли они на утилизацию бандерья? После брошенной гранаты в схрон бандерья ВОЛКОДАВАМИ СУДОПЛАТОВА_) что хрюкала бандеровская падаль? Они и сдаваться начали только после начала уничтожения опороса.