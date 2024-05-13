При всей боли за Белгород из-за удара ВСУ считаю призывы ударить так же по городам Украины непозволительными.
Обстрел Белгорода. Ответный удар нужен не по рядовым ВСУ, а по главаря Киевского режима
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ольга
Ой -ой , опять много слов, не надо бомбить укров,а то нас осудят, а это так обидно. Укры нас и так постоянно осуждют.
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16 час.
Владимир Витковский
Автор тупой, прежде, чем хрюкнуть подобный бред- спроси у родственников погибших, согласны ли они на утилизацию бандерья? После брошенной гранаты в схрон бандерья ВОЛКОДАВАМИ СУДОПЛАТОВА_) что хрюкала бандеровская падаль? Они и сдаваться начали только после начала уничтожения опороса.
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15 час.
ВВ
Владимир Витковский
... есть разница в сортах дерьма?
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15 час.
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