Немецкие ученые назвали продукт, которым можно заменить яйца и масло

ДЮССЕЛЬДОРФ, 17 ноября, ФедералПресс. Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе обнаружили, что употребление 25–28 грамм орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.