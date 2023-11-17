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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Немецкие ученые назвали продукт, которым можно заменить яйца и масло

Немецкие ученые назвали продукт, которым можно заменить яйца и масло

ДЮССЕЛЬДОРФ, 17 ноября, ФедералПресс. Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе обнаружили, что употребление 25–28 грамм орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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