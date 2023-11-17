Немецкие ученые назвали продукт, которым можно заменить яйца и масло

ДЮССЕЛЬДОРФ, 17 ноября, ФедералПресс. Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе обнаружили, что употребление 25–28 грамм орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии