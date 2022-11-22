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Короля призвали лишить титулов Гарри и Меган из-за премии за борьбу с расизмом

Короля призвали лишить титулов Гарри и Меган из-за премии за борьбу с расизмом

Британский автор Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов из-за того, что они стали лауреатами престижной премии в защиту прав человека за борьбу со структурным расизмом в королевской семье.

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