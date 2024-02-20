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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Общественник объяснил, как не столкнуться с дезинформацией в Сети

Общественник объяснил, как не столкнуться с дезинформацией в Сети

Интернет – огромное киберпространство, в котором зачастую встречается и недостоверная информация. Общественник, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал, где можно найти достоверную информацию и как избежать фейков в интернете.

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