Общественник объяснил, как не столкнуться с дезинформацией в Сети

Интернет – огромное киберпространство, в котором зачастую встречается и недостоверная информация. Общественник, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич рассказал, где можно найти достоверную информацию и как избежать фейков в интернете.