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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Елатонцев: «Можно считать, что переговоров с «Зенитом» не было. От контракта с ЦСКА очень трудно отказаться»

Кирилл Елатонцев оказался в ЦСКА после пробы сил в NCAA. Центровой провел некоторое время в Санкт-Петербурге после ухода из «Локо», вызвав предположения о возможном сотрудничестве с « Зенитом ».

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