Пять ведер воды на каждый метр: Москву накроет ливнями на следующей неделе

РИА Новости/Кирилл Каллиников В Москве на следующей неделе может выпасть около 75% месячной нормы осадков, а влажность воздуха составит 90–100%.
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