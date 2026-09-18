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Пять ведер воды на каждый метр: Москву накроет ливнями на следующей неделе

Пять ведер воды на каждый метр: Москву накроет ливнями на следующей неделе

РИА Новости/Кирилл Каллиников В Москве на следующей неделе может выпасть около 75% месячной нормы осадков, а влажность воздуха составит 90–100%.

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