Курская АЭС работает в штатном режиме – Росатом

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. ОБ этом говорится в сообщении Росатом. В компании уточнили, что в настоящее время принято решение временно уменьшить количество персонала на стройплощадке Курской АЭС-2, что связано с введением в регионе режима ЧС федерального уровня.